Ambientazo y llenazo total en las graderías para el partido de la selección tiktokers Honduras vs El Salvador

El estadio se vive con un ambientazo y llenazo total mientras se acerca el inicio del partido de la selección tiktoker entre Honduras y El Salvador. Las graderías están repletas de familias, jóvenes y fanáticos que llegan con banderas, pancartas y camisetas del equipo, listos para animar a sus tiktokers favoritos.

  • 22 de agosto de 2025 a las 18:07
El Heraldo Videos