Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Chatbot inteligente
Inicia un chat
Avatar interactivo
Conversa sin límites
Chatbot inteligente
Explora propuestas de campaña
Avatar interactivo
Resuelve tus dudas del proceso
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Con la activación de la “racha”, Nasry Asfura marca su campaña electoral
El aspirante presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, se ha sumado a la tendencia de red social TikTok para ganar simpatía del público joven con su famosa frase: "la racha está activada"
Redacción El Heraldo
seguir +
28 de noviembre de 2025 a las 11:11
El Heraldo Videos
Videos Honduras
¡Honduras decide! Este 30 de noviembre los catrachos van a las urnas
Marvin Salgado
Videos Honduras
UNAH inicia la entrega del material electoral a las JRV
Agustín Lagos
Videos Honduras
El Central Vicente Cáceres marcará el inicio de la jornada electoral en Honduras
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Alcalde de Comayagua habla sobre el apoyo del presidente de Estados Unidos hacia Nasry Asfura
Juan César Díaz
Videos Honduras
Rixi Moncada afirma que candidatos apoyados por Estados Unidos “no dieron el ancho”
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Rixi Moncada: “Aceptaré resultados del pueblo, no del TREP”
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Ekar García habla sobre las votaciones 2025 desde el parque central de Choluteca
Estefanny Amaya
Videos Honduras
Coronel Neomar Velásquez supervisa traslado de material electoral en Choluteca
Estefanny Amaya
Videos Honduras
“Ir a votar es un deber”, afirma poblador de Choluteca antes de elecciones
Estefanny Amaya
Videos Honduras
Rixi Moncada denuncia supuestas irregularidades en el sistema de transmisión de resultados
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Celebraciones en Lempira por el anuncio de indulto de JOH
Cortesía
Videos Honduras
Material electoral listo en el Vicente Cáceres para el banderillazo de las 6:30 am
Lesly Chambasis