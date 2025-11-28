  1. Inicio
Con la activación de la “racha”, Nasry Asfura marca su campaña electoral

El aspirante presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, se ha sumado a la tendencia de red social TikTok para ganar simpatía del público joven con su famosa frase: "la racha está activada"

  • 28 de noviembre de 2025 a las 11:11
El Heraldo Videos