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Captan momento en que inició tiroteo en pirámides Teotihuacán

El momento en que inició tiroteo en pirámides Teotihuacán quedó captado por un turista que registró el pánico de la gente

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 12:04
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