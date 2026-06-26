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Balacera causa pánico frente a una escuela en Juticalpa, Olancho

AAl menos dos proyectiles impactaron en una de las ventanas del centro educativo, generando preocupación entre padres de familia

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 10:06
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