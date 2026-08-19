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Así salió Roosevelt Hernández de los Juzgados de Letras Penal

El exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, salió de los tribunales tras la audiencia de declaración de imputado.

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 10:08
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