EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Accidente en motocicleta provoca muerte de joven en El Centro
La joven iba rumbo a su casa tras terminar su jornada laboral cuando ocurrió el percance
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 08:06
El Heraldo Videos
Videos
Policías son agredidos por hombres en Roatán
Redacción El Heraldo
Videos
Accidente en motocicleta provoca muerte de joven en El Centro
Redacción El Heraldo
Videos mundo
De la Espriella promete derrotar a "la tiranía" en Colombia en la segunda vuelta
Agencia EFE
Videos mundo
Uribe reconoce derrota de su candidata en Colombia y pide apoyar a De la Espriella
Agencia EFE
Videos mundo
Petro no acepta conteo electoral que dio a De la Espriella como el más votado en Colombia
Agencia EFE
Videos mundo
Candidata colombiana Paloma Valencia anuncia apoyo a De la Espriella en la segunda vuelta
Agencia EFE
Videos mundo
Noboa felicita a De la Espriella y le desea éxitos en la segunda vuelta en Colombia
Agencia EFE
Videos mundo
Milei celebra el resultado del ultraderechista De la Espriella en elecciones colombianas
Agencia EFE
Videos sucesos
Último adiós al director Víctor Fiallos en emotivo sepelio en Cortés
Grupo OPSA
Videos sucesos
El doloroso discurso del hijo del director Víctor Fiallos: "Papá, no solo te despedimos con tristeza..."
Grupo OPSA
Videos mundo
Las elecciones presidenciales de Colombia transcurren sin incidencias a mitad de jornada
Agencia EFE
Videos entretenimiento
Bad Bunny desata la euforia en el inicio de su residencia en Madrid
Agencia EFE