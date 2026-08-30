  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Accidente en bulevar Morazán deja un peatón herido en la capital

Automotor a alta velocidad provoca accidente en bulevar Morazán y deja un peatón gravemente herido en la capital

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 16:08
El Heraldo Videos