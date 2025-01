¿La Inteligencia Artificial dejará a los humanos sin empleo?

2

Las empresas, especialmente, suelen mostrar cautela frente a tecnologías nuevas, priorizando la estabilidad antes que la innovación radical.



Aunque la IA ya ha reemplazado ciertas tareas repetitivas y transaccionales, sigue existiendo una alta demanda de habilidades humanas que requieren juicio, empatía y creatividad.



El instinto humano de resistir cambios drásticos es un mecanismo de adaptación que, lejos de ser una barrera, permite la transición ordenada hacia nuevos paradigmas.



La historia nos muestra que los avances tecnológicos tienden a integrarse en etapas, no en rupturas súbitas.



A medida que la IA avanza, su verdadera función no será sustituir a las personas, sino transformar las formas de trabajo existentes.



Así como las calculadoras no reemplazaron a los contadores, la inteligencia artificial está destinada a complementar, no a deshumanizar, los entornos laborales.