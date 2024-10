IA Agentic: ¿El fin de la intervención humana?

Y ante la nueva evolución de la IA, los expertos consultados por EFE inciden en que la clave está en la responsabilidad, en una aplicación ética, segura, equitativa y transparente; en que cualquier innovación tecnológica esté al servicio del progreso social y económico; y en la trascendencia de delimitar los límites para clarificar lo que se puede hacer y lo que no y diferenciar entre “poderes” y “deberes”.

El presidente de We The Humans -un laboratorio de ideas independiente-, Juan Ignacio Rouyet, ha observado que ya existe una IA capaz de tomar decisiones, pero la “agentic” puede hacerlo en tiempo real y no responde sólo en función de sus datos de entrenamiento sino que utiliza también datos actualizados, y puede además planificar y crear nuevas acciones para conseguir un objetivo “sin que ningún humano le haya dado esa secuencia de acciones”.

En declaraciones a EFE, Rouyet señaló que esta IA evolucionada está “en fase exploratoria”, y explicó que entre sus funcionalidades se apunta la posibilidad de monitorizar a un enfermo para tomar las decisiones más adecuadas sobre el tratamiento más idóneo, o de mejorar las decisiones de un ejecutivo porque puede sopesar mejor los riesgos y optimizar los recursos, o de crear un policía “incansable” que vigile de forma permanente los ciberataques y responda al instante.