Cómo darle cuidados óptimos a la batería de su iPhone

La carga, cuanto más lenta, mejor. No es que un iPhone se caracterice por tener mucha carga rápida. De hecho, es de los fabricantes que menor potencia de carga admiten. Extraoficialmente se dice que Apple lo hace para evitar precisamente un mayor deterioro de la batería. No obstante, los hay ya de 25 W, por lo que reducir la potencia del cargador siempre será positivo para la batería.

Si bien no parece ser tampoco algo dramático el cargarlo esa máxima potencia, en la medida de lo posible sería recomendable cargarlo con potencias inferiores de alrededor de 5 W. Insistimos en que no hace falta que sea así siempre, ya que no hace falta obsesionarse con ello y menos aún si necesita tenerlo listo cuanto antes.