CES 2023: Sony le apuesta a coches y a la realidad virtual

Actualmente ya se encuentra en producción la película de God of War y en esta solo en una semana llegará la serie The Last of Us a HBO y HBO Max.

La realidad virtual La compañía también demostró qué tan importante es la realidad virtual para ellos y confirmó que el PlayStation VR 2 se pondrá disponible el 22 de febrero de este mismo año.

Además se anunció que “Gran Turismo 7” recibirá soporte para PSVR 2, señalando que será uno de los juegos disponibles en el lanzamiento del nuevo headset y será una actualización gratuita para los que ya tienen el juego.

La ocasión sirvió también para presentar Project Leonardo, un nuevo control para PS5 que le da a los jugadores con discapacidades más opciones para poder jugar de manera más fácil y más cómoda durante períodos más largos.