Entornos saludables: La importancia de vivir de manera segura e integral

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Me siento incómoda en mi casa, nadie parece ser empático conmigo”. “El ambiente en el trabajo me satura, mucho más que las propias asignaciones”. “La universidad me está desgastando, tanto que ya no logro concentrarme en nada más”.



Expresiones como las anteriores se han vuelto mucho más comunes de lo que parece. El ritmo de vida actual, sobre todo en la faceta adulta, no es para nada un desafío menor. Es como si se nos pusiera a prueba, día con día, a tal punto que tener que ser fuertes fuese la única opción.



Sumado a la propia exigencia, el entorno juega un papel crucial. El pensamiento y comportamiento de las personas también se condiciona respecto a espacios tan importantes como su hogar, su lugar de trabajo, su centro de estudio y demás círculos sociales. Así lo explica la psicóloga Diana Nicole Lozano.



“Todo entorno en que las personas nos desarrollamos afectará o mejorará nuestras facetas cognitivas, afectivas, sociales, interpersonales y conductuales, llegando incluso a las físicas. Solo cuando una persona se siente segura y en la búsqueda de la estabilidad constante es capaz de estudiar, trabajar, relacionarse, relajarse o esforzarse a pleno rendimiento”, introduce.



Por ejemplo, no es lo mismo tener que cumplir con las obligaciones básicas diarias que hacerlo sin el soporte necesario. Una persona que, además de lidiar con altas cargas de estrés en su oficina, debe regresar a casa y pretender que todo va bien, está luchando el doble. O alguien que atraviesa una situación personal y familiar compleja, y además se le exige ser el mejor empleado de la empresa, se estará desbordando.



La experta alude que el desarrollo pleno, que es un derecho humano universal, solo llega cuando la persona se siente segura, si se desarrolla y convive en entornos saludables. “Cuando alguien tiene miedo no puede dormir bien, comer bien, sentir placer, mucho menos esforzarse en una tarea que no desea, trabajar de manera excesiva o pensar en construir vínculos con otras personas”, explica.