¿Cómo saber si su hijo tiene autismo?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. “Al principio pensé que mi hijo era sordo. De momento, no presta atención, prefiere aislarse, evita el contacto visual y hace berrinches consecutivamente. Incluso, mi familia y amigos me han dicho que algo no está bien”.



Testimonios como el anterior (cuyos síntomas están basados en la tesis de investigación científica titulada “Clínica del Autismo en Honduras: Vultus luminoria in autistic spectro”, realizada por la máster en Psicología Clínica, Patricia Mackay, en 2019), ponen en evidencia las primeras conductas observadas en relación con el Trastorno del Espectro Autista (TEA).



En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, conmemorado cada 2 de abril, enfatizar en el verdadero significado de esta condición, en la importancia de aprender a identificarla y en la necesidad de buscar atención profesional de manera pronta y oportuna, toma protagonismo.

Información valiosa

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, conocido universalmente con las siglas DSM-5, apunta que el TEA engloba un conjunto amplio de condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento cerebral. Se encuentran dificultades comunes como las competencias sociales, la comunicación, la percepción y el aprendizaje.



En esa línea, ningún caso es igual a otro, cada persona presenta una combinación única de síntomas, asociados a un nivel de lenguaje y a un funcionamiento intelectual particular, lo que quiere decir que existen tantos tipos de TEA como personas con este trastorno.



Si usted como padre o madre se enfrenta a la posibilidad de tener un hijo con autismo, debe saber que no se trata de una enfermedad, por lo que no existe una cura. Sin embargo, hay trabajo por hacer, “enfatizando y focalizándose en las necesidades del niño. Brindar ese apoyo es el factor que genera la diferencia”, subraya Mackay.

Señales

Bajo la concepción del DSM-5 y la mirada de nuevas definiciones del Trastorno del Espectro Autista, estos son algunos de los síntomas, signos y conductas tempranas más frecuentes:



Habla. La capacidad de habla puede o no estar comprometida, aparecer después de los 12 meses o nunca.



Lenguaje gestual. Usan poco o no usan los gestos convencionales, como saludar con la mano, señalar o negar con la cabeza.



Intención de comunicación. No preguntan cómo se sienten los demás ni tampoco comparten estados de ánimo con otras personas.



Contacto visual. Tienden a evadir la mirada, no buscan el contacto visual de manera espontánea y este les incomoda.



Intereses. Son proclives a decantarse por ciertos temas, persisten y pueden llegar a volverse expertos en ellos.

El diagnóstico es ventaja

Respecto a los padres que se enfrentan al temor o la duda de buscar una opinión profesional, la experta alude que:



“Es un error enorme, porque al atrasar el diagnóstico realizado por un psicólogo clínico, también atrasan la intervención, la remediación, la estimulación que el niño necesita para adaptarse al medio. El diagnóstico precoz es ventaja, sobre todo previo al ingreso al sistema escolar”.