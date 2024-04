Autismo: descubre por qué es crucial identificarlo a tiempo

Sobre las señales que nos dan una pauta de lo que algo está pasando con nuestros hijos, la presidenta de Apo-autis detalló que “no tener contacto visual y la sensibilidad a los sonidos y texturas”, son unas de las primeras en aparecer.

“No expresarse y no socializar, presentan problemas de lenguaje, apego con algunos juguetes u objetos, no responden por su nombre, no aceptan expresiones de afecto tales como abrazos, se desesperan con las multitudes de personas y más cuando son espacios totalmente nuevos”, también son actitudes a las que debemos siempre estar atentos.

El CDC de Estados Unidos también destaca entre estas señales o síntomas de autismo a que los menores de 9 meses de edad muchas veces no muestran expresiones faciales como de felicidad, tristeza, enojo y sorpresa.

“Usan pocos o ningún gesto, hacia los 12 meses de edad (por ejemplo, no decir adiós con la mano), no compartir intereses con otras personas, hacia los 15 meses de edad, no notar cuando otras personas están lastimadas o molestas, hacia los 24 meses de edad, no notar a otros niños ni jugar con ellos, hacia los 36 meses de edad”, enlista la CDC.

Además, estos menores o en ocasiones personas mayores también pueden presentar -dependiendo del grado del TEA- un retraso en el lenguaje, en las destrezas de movimiento y cognitivas o de aprendizaje.

También pueden tener una conducta hiperactiva, impulsiva o distraída. Algunos casos pueden presentar enfermedades como epilepsia o trastornos convulsivos.

Algunos menores pueden llegar a presentar hábitos inusuales con su alimentación y hasta del sueño, problemas gastrointestinales como el estreñimiento, ansiedad, estrés o preocupación excesiva y en algunas ocasiones las personas no tienen miedo o temen más de lo normal.