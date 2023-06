Buenas prácticas que te ayudarán a ahorrar combustible

Expertos coinciden en que la forma de conducir incide directamente al momento de ahorrar o no combustible. La base está en hacerlo sin brusquedad, a una velocidad regulada y estable, aprovechando las marchas largas.

Si no eres un experto en direcciones, ayúdate de aplicaciones como Waze y Google Maps. Todo buen conductor es consciente de que entre más carga lleve un vehículo, mayor será su consumo de combustible. Y distribuir correctamente el equipaje, dejando fuera todo lo que no sea vital o necesario para el día, facilitará que su unidad utilice menos gasolina. Esto no solo supone un ahorro inmediato, sino que, además, mejora la vida útil de su auto.