Pobladores de Yoro reportan “lluvia de peces”; fenómeno ocurre cada año

Este 2022 la lluvia de peces tuvo lugar en el barrio Montecristo de Yoro, Yoro, pues una de la particularidad de esta manifestación es que no ocurre en el mismo sitio dos veces seguidas.

Después de una tormenta de aproximadamente una hora, todo vuelve a la calma, dejando a decenas de peces saltando entre la hierba y la tierra, los cuales “caen del cielo”, y de ahí es donde surge el particular nombre del fenómeno.

“Ya van tres veces que va cayendo. Cayó en Centro Poblado, en Victoria y ahora en Montecristo. Es una gran bendición, es un poder de Dios... Estamos muy contentos, la verdad y yo le digo a la gente que es 100% cierto, porque a veces la gente no cree”, dijo el ciudadano.

A las declaraciones de Virginia se sumaron las de un hombre originario de Guimaca, Francisco Morazán, quien dijo que pese a no ser del lugar, también da fe de que lo que ocurre es totalmente verídico.

El fenómeno de la lluvia de peces no ha podido ser explicado a pesar de que ha sido analizado incluso por científicos extranjeros. Hace algunos años, Yoro fue visitado por History Chanel, cuando un equipo llegó al sector para poder presenciarlo, pero se fue llevándose más dudas que respuestas.

Entre sus teorías iniciales estaba que lo que se cree una “lluvia de peces” era el efecto de una tromba marina, que consiste en que dentro del mar se forma una especie de remolino que arrastra consigo peces y luego, al acercarse a las zonas costeras, los deja caer, produciendo el efecto de una lluvia, por eso es que se podría percibir como que caen del cielo.

Sin embargo, en Yoro no pudieron entender lo que pasaba, pues no es un departamento con costas en el mar, de hecho, es separado del mar Caribe por los departamentos de Atlántida y Colón y si se tratara de una tromba marina el fenómeno se produciría en estos dos lugares y no en Yoro año con año.

Algunos afirman que se trata de una leyenda que se ha contado de generación en generación a lo largo de los años, pues no hay hasta el momento un video documentando la lluvia de peces; otros aseguran que es difícil grabarlo, pues nunca se sabe dónde sucederá.

