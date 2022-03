“A la abuelita se le respeta”: Le hacen la tradicional mordida al pastel y usuarios terminan enojados

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Un video de una anciana desató risas y mucha indignación en TikTok tras la ‘pesada’ broma de su familia quien le celebraba el día de las madres.

Pero, ¿qué hubo de malo en el festejo?

En la grabación se ve a la abuelita sentada, mientras le acercan una torta para dar paso a la tradicional mordida, como suele acostumbrarse en México y en muchos países de América Latina.

Sin embargo, lo que desató la polémica es la fuerza con la que se empujó la cabeza de la mujer, generando una ola de críticas entre los usuarios de las redes sociales, pese a que existó un consenso en la acción de parte de la festejada.

La anciana era la encargada de soplar las velas y dar la mordidita al pastel, pero la ‘brutalidad’ de la costumbre hizo enojar a más de una persona en el Internet.

En el video también se aprecia cómo tras suceder la broma, una de las mujeres que se encuentra a su lado reacciona en contra de la acción y procede a quitar el dulce del rostro de la madre.

No obstante, la festejada -a pesar de la preocupación de la otra fémina- hace parecer que solo se trató de un juego, un poco brusco y sin mala intención dentro de la celebración a la matriarca de la familia.

“Jamás le haría eso a mi abuelita”; “a la abuelita se le respeta”; “lo bueno es que le dio risa a la abuelita”; “ya no hay respeto para nuestra hermosa gente adulta, no se me hace nada gracioso” y “que mala costumbre de hacer eso” fueron algunos de los comentarios.

El clip ya suma más de 118 mil ‘Me Gusta’, más de 3 mil comentarios y 4.3 millones de reproducciones.

