Mhoni Vidente habría presagiado accidente de avión en China

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El trágico accidente de un avión Boeing 737 en el sur de China provocó conmoción la mañana de este lunes en el mundo entero, pues de las 132 personas a bordo todavía no se ha hallado ningún sobreviviente.

Lo más impactante es que, según algunos internautas, la tragedia habría sido presagiada por Mhoni Vidente solo días antes.

La pitonisa aseguró en una entrevista que el 21 de marzo se desataría una pelea entre Dios y el diablo.

Y más allá de todas las advertencias y predicciones que pusieron los “pelos de punta” a todos sus seguidores, la adivina afirmó que se registraría -entre otros incidentes- la caída de un avión.

“Hay otra carta más que me está diciendo que se visualiza lo peor: la carta número 13, que es el cambio radial en cuestiones mentales y espirituales, me indica, me dice que se visualiza la caída de un avión; el atentado contra alguien de poder”, auguró Mhoni.

A raíz de esto, muchos usuarios de Internet temen que las visiones de la astróloga mexicana se vuelvan realidad con el paso de los días.