“No me han operado porque no tengo el dinero suficiente para comprar una placa”

Con la mirada perdida, acostado en la camilla 9 de la sala de hombres en el cuatro piso, una lágrima rueda por la mejilla del sexagenario ante la impotencia de no tener los medios económicos para pagar una placa medial de tibia izquierda .

“Me están pidiendo una placa y yo no tengo dinero para comprarla”, dijo don Mario, con su voz quebrantada.

Este hondureño necesita reunir 16,000 lempiras, que le permitirán someterse a una cirugía y colocarle la placa.

“Estoy solo aquí, no tengo familia, sólo una hermana que casi no puede venir”, expresó con una profunda tristeza, mientras relataba que sólo tuvo una hija pero no tiene comunicación con ella.