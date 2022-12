Aldana, ‘Mel’ y Xiomara, los monigotes que arderán para despedir el 2022

En dirección hacia La Leona, “Mel” también reposa junto al primer designado presidencial Salvador Nasralla.

Julio César, quien elabora años viejos desde hace 16 años, relató con su lata en mano que las nuevas figuras no agradan a la gente. “Ya días no ponía a ‘Mel’, he visto los gestos de Libre y no están de acuerdo... los nacionalistas tampoco están colaborando, ellos quieren ver a Xiomara y no a Nasralla”, reveló el capitalino que hizo arder en su momento a “Tony” Hernández, JOH y al expresidente Rafael Callejas.

Por otra parte, en la empinada zona que hace honor a su nombre, el barrio Bella Vista, una conocida cara pareciera gritar: “Te vas a hartar fuego”, y es que las palabras del polémico “apóstol Chago” en esta ocasión se revirtieron y ahora se quemará como monigote.

“El apóstol es famoso y viral en la redes sociales, no es para faltarle el respeto ni nada, es un reconocimiento y para que la gente lo siga conociendo”, reveló el creador del monigote, Héctor Guzmán.