Manuel Zelaya: ‘El Perro Amarillo’ no va a cambiar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales se refirió a los ataques que el ministro de Comunicaciones, Milton Benítez, emitió en contra de Jorge Aldana, alcalde de Tegucigalpa

.Benítez, también conocido como “El Perro Amarillo”, trató de “gordo pendejo” al edil del Distrito Central durante su programa del viernes 2 de septiembre y, posteriormente, Aldana le contestó diciendo que “soy gordo, pero no pendejo”.

EL HERALDO le consultó al asesor de la presidenta Castro si la mandataria citaría a Benítez para evitar faltas de respeto públicas entre funcionarios del mismo gobierno, algo que Zelaya no confirmó ni desvirtuó.

“En relación a las expresiones de Milton Ávila Benítez no son nuevas, es su forma de expresarse desde hace muchos años ya que él siempre ha tenido esa forma coloquial expresiva fuerte de señalar los problemas con nombre propio”, aseguró el expresidente.

Asimismo, el exmandatario recordó que el mismo Benítez en su momento lo criticó, pero eso quedó en el pasado y forma parte del gabinete de gobierno.

“A mí me tuvo un año en pantalla atacando fuerte. El que no le guste ‘El Perro Amarillo’ le recomiendo mejor que no lo vea, no va a cambiar”, sentenció.

De su lado, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, añadió que “es importante que todas las partes nos llamemos a un trato respetuoso, especialmente cuando se trata de miembros de un mismo gobierno”.

