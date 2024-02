La Maratón del Saber llegó con útiles para ayudar a los niños del sur de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Inicia el año escolar y en muchos hogares se preparan los padres con el listado de materiales para que sus hijos vayan a la escuela. Mochila, cuadernos, libros de texto, lápices, colores, el uniforme, la lonchera para la merienda.

En fin, con las herramientas que se requieren para iniciar, como siempre, el año lectivo.Pero esta es una realidad que tiene una dualidad: la de las familias que no preparan nada.

La de los niños que no pueden movilizarse en un medio de transporte y caminan horas para llegar a su centro de estudio, que no tienen una lonchera porque en casa no hay comida para la merienda, que llegan a la escuela sin mochila, sin cuadernos, sin libros de textos, sin lápices y algunos hasta sin zapatos, porque el único recurso que poseen en su proceso educativo es la voluntad de aprender.