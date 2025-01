Hasta en junio llegarán placas metálicas a Honduras, según el IP

5

La serie de retrasos en la emisión del documento obliga al IP a seguir otorgando permisos temporales que se renuevan cada 30 días.Ante esta situación, los ciudadanos expresan su descontento, señalando a las autoridades del IP como incompetentes para resolver esta problemática.

“Llevo más de un año sin placa en mi vehículo y a las autoridades no les importa. Varias veces me toca detenerme para mostrar el permiso a los policías y evitar que me hagan una esquela”, contó Josué López, residente de la colonia Nueva Capital.

Las autoridades del IP mencionaron que actualmente los oferentes están presentando su documentación para continuar con el proceso de identificación.

Por otra parte, la falta del documento afecta a los vendedores de vehículos importados, ya que sus clientes desconfían al realizar las compras