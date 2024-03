Ciudadana denuncia a Lizeth Coello, titular de Senaf, por burlarse de su discapacidad

La abogada del Senaf hizo un llamado a la presidenta Xiomara Castro para autorizar su traslado a otra institución de trabajo, afirmando que si Coello no cree en ella, no podrá crecer profesionalmente.

“Me movieron a un área donde no he hecho nada, porque en la línea 110, donde estuve antes, podía brindar asesoría legal”, lamentó Velásquez.

Tras las acusaciones de discriminación en Senaf, Lizeth Coello, titular de la Secretaría, emitió una declaración para abordar la situación y evitar quedar envuelta en la denuncia.

“Qué lamentable, esta versión no la había escuchado, me hace sentir muy mal porque no he conversado con ella. Debo aceptar que estamos haciendo movimientos internos para reubicar a las personas de acuerdo a su perfil”, se defendió la funcionaria.

Coello explicó que la reestructuración en la línea 110, donde se reciben denuncias a nivel nacional, es necesaria y que el perfil requerido para el área de atención debe ser preferiblemente de psicología, ya que implica atención en crisis.