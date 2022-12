¿Qué centros de salud trabajarán durante las fiestas de Navidad y fin de año?

Los triajes del Centro Cívico Gubernamental (CCG), Mayangle y el de la Universidad Católica no dejarán de atender durante la semana durante las 24 horas del día.

Para los CIS, las actividades laborales comenzarán desde la 7:00 AM y concluirán a las 5:00 PM, durante el sábado y domingo, mientras que en la semana trabajarán los 64 establecimientos de 7:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, según las instrucciones de la RMS.

Aunque los horarios y atenciones son una ordenanza del ente estatal, esto podría no cumplirse debido a que Salud no ha desembolsado el pago a los empleados y el Colegio Médico de Honduras advirtió que al no hacerse efectivo el pago, solo “atenderán las emergencias”.

José Luis Pineda, jefe del personal del CIS El Manchén, manifestó que “los fines de semana estamos atendiendo normal -debido a la protesta en el establecimiento- pero son los días de semana que no podemos hacer nada porque el Colegio Médico dio la orden”.

Pero, indicó que sí están preparados para las fiestas y trabajarán con el 20% del personal.

