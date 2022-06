En 2024 estará lista salida sur del Distrito Central

La carretera CA-5 sur, a pesar de que se reconstruyó de concreto hidráulico y se finalizó a mediados de 2018, no ha servido para agilizar el tráfico de la zona, ya que la carga vehicular que esta entrada de la capital puede soportar es casi triplicada.

El “Proyecto libramiento anillo periférico carretera CA-5 sur” cuenta con un financiamiento aprobado por el BCIE por un monto de US$ 44,262,590.70, que equivalen a 1,085,761,349.87 lempiras (al cambio actual).

Alejandra Núñez es una de las miles de personas que a diario tienen que madrugar para hacer una larga fila en las mañanas para ingresar a la ciudad y salir por las tardes.En la actualidad, debido al pesado tráfico, está gastando 5,000 lempiras mensuales en combustible.

“Aunque parezca increíble me he estado casi cuatro horas para llegar a Loarque. Esas espantosas colas vienen desde el 2016, creí que arreglando la carretera sería distinto pero no fue así, cada vez es peor. Es necesario que la carretera sea de cuatro carriles”, agregó Núñez, vecina de la residencial El Manantial.

