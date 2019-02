La ruta solidaria llegó a 240 niños de la Escuela Daniel Casco de la capital de Honduras

Edras Torres

COMAYAGÜELA, HONDURAS.- Con una inesperada visita, EL HERALDO sorprendió a los alumnos y maestros del centro educativo Daniel Casco de la colonia Las Ánimas, de Comayagüela.



La concentración con la que recibían el pan del saber fue interrumpida por un instante con el arribo de los reporteros de este rotativo, quienes a través de La Maratón del Saber llegaron con mensajes de esperanza y oportunidad.



La noticia de que varios paquetes de cuadernos iban a ser entregados se expandió por el establecimiento educativo.



Una mágica sonrisa se iluminó en el rostro de cada pequeño al observar la llegada de la caravana educativa con cajas repletas de cuadernos.



Es así como el sueño de Keylin Avilés, de cuarto grado, de llegar a la universidad es apoyado por EL HERALDO.



“Mis papás ya me habían comprado algunos materiales de clase, pero me hacían falta otros. Sueño con ir a la universidad y con este regalo estoy segura que vendrán más ayudas hasta que ya tenga edad para cursar mis estudios superiores”, relató Avilés con mucha emoción.



Solidaridad

La bendición de recibir un kit con varios ejemplares de cuadernos también fue para un aproximado de 240 estudiantes de diferentes grados.



Las populares frases de “¡qué bonito!”, “¡yo quiero ese!” “¡wow, qué bellos!” entre otras, fueron repetidas una y otra vez durante la entrega.



“Cuando me llamaron y me dijeron que iban a venir nunca me imaginé que nos iban a traer este regalo que sin duda ayudará a la formación de decenas de niños”, comentó Gloria Reyes, maestra líder de la institución.



La entrevistada mostró su agradecimiento con la empresa Cuadernos Quick y este rotativo por abrir esperanzas y sueños en miles de escolares.



“Espero no sea ni la última ni la primera vez que nos visiten. Aprovecho la oportunidad para hacer el llamado a las autoridades de la Secretaría de Educación, tenemos dos aulas a las que se les cayó el techo y las paredes, nuestros niños no pueden andar a la deriva”, añadió la educadora.



Reyes informó que de continuar la situación los únicos perjudicados son los infantes.