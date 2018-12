Un total de 13 familias reciben el 2019 albergadas en el mercado Perisur de la capital

Redacción

COMAYAGÜELA, HONDURAS.- Dejar los malos recuerdos que generó el 2018 es una de las principales metas que se han propuesto las familias albergadas en el mercado Perisur.



Creer en el futuro, en las bendiciones de Dios y en los propósitos de Jesucristo es el motor que impulsan a las 13 familias que llegaron a la terminal de buses, luego de vivir más de 90 días a la intemperie en la calle de la colonia Godoy.



Tras permanecer tres meses albergada, María del Carmen Valladares no pierde las esperanzas de que en unos meses las autoridades edilicias le entreguen su nuevo hogar.



Unas húmedas paredes construidas a base de playwood son las estructuras que resguardan de las bajas temperaturas a su familia.



“Por las mañanas el techo de zinc gotea debido al sereno que cae en la madrugada. A los niños los manejamos bien abrigados”, comentó Valladares.



La entrevistada informó que debido a las cálidas temperaturas algunas personas ya han sido atendidas por el quebranto de su salud.



No hay alegría

“Las familias que pudieron comer en Navidad lo hicieron e igual el 31, pero las que no pues pasaron estas fechas festivas a puros frijolitos”, expresó la ciudadana.



Valladares explicó que jamás en su vida creyó que iba a vivir a la mano de Dios con su familia. “De los 48 años que viví en la colonia Godoy jamás me imaginé que nos iba a pasar esto, pero segura estoy que Dios tiene sus propósitos”, afirmó.



Las 13 familias instalaron sus covachas en la calle principal de su antigua comunidad. Los afectados creen que dentro de dos meses la comuna los instalarán en sus nuevos hogares.