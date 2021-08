Usuarios de Twitter echan de menos a los 'Fleets' tras su desaparición

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Twitter, la app predilecta de microblogueo, anunció que deshabilitaría su función de 'Fleets' o historias, pues era poco usada por los internautas. Sin embargo, algunos usuarios extrañarán esta opción incorporada en noviembre de 2020.

Los 'Fleets' o historias de Twitter fue una herramienta que la aplicación incorporó para competir con Instagram, por lo que permitió que sus usuarios compartieran archivos multimedia con una duración de 24 horas.

Aunque la función presentó casi los mismos aspectos de otras, fue poco popular en la app al punto de llegar a ser casi ignorada por los internautas. Se estima que solo pocos medios de comunicación hacían uso de la función.

En consecuencia, la aplicación de microblogueo decidió prescindir de ella a partir de este martes, lo que ha sido motivo de tristeza para algunos, mientras otros más bien han usado sus facultades para hacer comedia sobre el tema.

"Lo sentimos, o de nada", añadió Twitter para cerrar el tweet, en clara referencia a quienes nunca han visto con buenos ojos la existencia de la herramienta.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff



we're sorry or you're welcome