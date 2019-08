Los peligros de jugar "soy tu vecino de número" en WhatsApp

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Ya conoces en qué consiste el reto viral "soy tu vecino de número" que trae WhatsApp? Todo parece indicar que el desafío podría poner en riesgo tu privacidad.

¿En qué consiste? Solamente hay que agendar un número de WhatsApp parecido al tuyo, excepto por un dígito (que puede ser superior o inferior) y luego enviarle un chat que diga "Hola, soy tu vecino de número".



Aunque la costumbre no es nueva, porque surgió entre 2016 y 2018, esta semana volvió a causar furor en la plataforma de mensajería instantánea.

Comentarios

Los internautas no dudaron en dar a conocer sus reacciones al enterarse sobre el reto viral de WhatsApp. Muchos no estaban de acuerdo, otros simplemente no le tomaron importancia, y algunos les causó mucha gracia.



Incluso hubo personas que no entendieron la dinámica del reto y decidieron bloquear al usuario responsable del texto enviado.

Riesgos

A simple vista puede resultar divertido e inofensivo, sin embargo, expertos advierten que el reto puede ser riesgoso.

En primer lugar se expone la privacidad al tomar capturas del chat de con quien juegas, ya que hay que publicarlas en las redes sociales y el número del otro usuario quedará expuesto al público y cualquiera podría tomarlo, quizá para algo dañino.



Si te llega el mensaje de tu "vecino de WhatsApp", toma las precauciones necesarias para no caer en situaciones malignas que provoquen que el juego se salga de control.



Por ejemplo, las técnicas de phishing que buscan engañar a la persona para que brinde información muy personal: cuentas de banco, números privados de teléfono y otros datos.