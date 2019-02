Así es el nuevo Samsung Galaxy S10 y el revolucionario Galaxy Fold

SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS.- El grupo tecnológico surcoreano Samsung causó impacto este miércoles al convertirse en el primer gran fabricante en lanzar un teléfono inteligente con pantalla plegable, el Galaxy Fold, una innovación muy esperada, 12 años después del estreno del iPhone, el modelo estrella de la estadounidense Apple.



El teléfono estará disponible a partir del 26 de abril por un precio mínimo de 1.980 dólares.



Plegado, es un celular de 4,6 pulgadas (11,7 cm) "que cabe en la mano", pero este se puede abrir con una pantalla plegable que lo convierte en una tableta de 7,3 pulgadas (18,5 cm), explicó Justin Denison, uno de los responsables del líder mundial del mercado, durante una presentación en San Francisco.



Este nuevo teléfono llega en un periodo de ralentización de las ventas de teléfonos inteligentes. El sector, que experimentó una caída de las ventas por primera vez en 2018, espera novedades para remontar el vuelo.



Este modelo se esperaba con curiosidad desde que Samsung presentó un misterioso prototipo de pantalla a finales de 2018, sin dar detalles, ni precio ni fecha de salida.



"El Galaxy Fold es una revolución, y no sólo lo es porque responde a los escépticos que dicen que ya se ha hecho todo lo posible y que la era del teléfono inteligente terminó, en un mercado saturado. Estamos aquí para decir que están equivocados", dijo DJ Koh, jefe de la división de celulares en Samsung.



El grupo indicó haber trabajado con Google, que gestiona el sistema operativo Android instalado en los celulares de Samsung, para optimizarlo, así como también mejorar las aplicaciones en el Fold.



Con ocasión del décimo aniversario de su gama Galaxy, el número uno mundial del sector no ha escatimado medios y ha presentado su nuevo móvil en una sala de conciertos con 8.500 asientos en San Francisco.



Además del Fold también presentó el último modelo de la gama Galaxy S, el S10.



El grupo surcoreano, primer fabricante mundial con el 20,8% de cuota de mercado, a pesar de una caída de sus ventas el año pasado, ha decidido retar a su principal rival, Apple, en sus propias tierras. La sede de la marca de la manzana está en Cupertino, a 60 kilómetros al sur de San Francisco.



- Mercado estancado -

El Samsung Fold llega a un mercado mundial estancado, en el que gran parte de la población ya cuenta con un teléfono inteligente y en el que los consumidores retrasan el cambio de los modelos que tienen.



Según los analistas, la ventaja de un teléfono que puede abrirse con una pantalla más amplia es simple: los compradores empiezan a mostrar una preferencia por modelos menos ligeros, útiles para ver vídeos, jugar a juegos, trabajar, etc.



Pero con un teléfono tan caro, el objetivo de Samsung no es, al parecer, inundar el mercado de forma inmediata, sino dejar huella y crear una nueva categoría para impulsar un nuevo crecimiento del mercado.



Ya existe en el mercado un modelo de teléfono con pantalla plegable, presentado en el CES de Las Vegas, la mayor feria de electrónica de consumo del mundo, por una pequeña empresa emergente china, Royole.



Más grueso que el Fold, el FlexPai, disponible en China --y en Estados Unidos por 1.300 dólares-- puede convertirse en una tableta y funciona con un sistema operativo independiente, a diferencia de la gran mayoría de los celulares mundiales, que integran Android o el programa de Apple, iOS.



Las pantallas plegables serán una de las grandes innovaciones del año 2019, y, junto con la 5G, se espera que puedan reactivar el mercado mundial de los teléfonos inteligentes.



En el CES de enero, otro grupo surcoreano, LG, presentó una televisión de pantalla enrollable.