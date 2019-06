Juegue con accesorios chic para las manos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La clave de un atuendo perfecto muchas veces no son las prendas sino los accesorios que se porten para combinar.



Por lo general se toma por sentado la importancia de un anillo statement, una línea de pulseras o un reloj, pero la verdad es que estos pequeños objetos pueden hacer crear looks

más completos.



La magia detrás de los accesorios para las manos cae en la habilidad de determinar si se deben usar muchos o solo una pieza fuerte.



Opciones en tendencia

En el caso de looks más bohemios, la clave es utilizar varias pulseras y anillos para resaltar el estilo.

Por otro lado, hay ciertos atuendos que solo necesitan de un anillo fuerte o un set de pulseras para verse perfecto.

Los colores juegan una parte importante en esto, debe saber que si bien hay colores que son combinables con varios looks, hay otros que deben ser más exclusivos para ciertos atuendos de noche.

Es importante que sepa invertir en accesorios duraderos y que puedan ser combinados en varias ocasiones y en diversas temporadas para sacarles el mejor provecho.