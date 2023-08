“Yo escuché los disparos y solo mandé a mi hijo para que lo mataran”: Desgarrador relato de esposa y madre de víctimas de masacre en Yamaranguila

“Yo me encontraba en la casa cuando escuché los disparos y mandé a mi hijo a ver que pasaba solo para que vaya a morir, cuando mandé a mi hijo a ver al papá ahí ellos se aprovecharon para matar a mi hijo también”, agregó.

“Ellos se encontraban en su trabajo en su milpa recogiendo ocote (leña) para vender cuando un individuo los atacó estando indefensos, ellos no caminaban armados, ellos venían con su carga y se aprovecharon cuando venían cargados”, comenzó diciendo la desconsolada fémina.

“La tía de él (su esposo) es la única enemiga que tenía porque ya lo había mandado a matar a él por tierra. La primera vez yo logré que no lo terminen de herir cuando fui al hospital hace unos tres años. Ya habían atentado contra la vida de él”, expuso.

“Los mataron y después les prendieron fuego, el físico de ellos no se mira, solo ciertas partes del cuerpo se miran nada más. ¡Están calcinados, no se miran! Ya no podemos hacer nada por ellos”, exclamó entre lágrimas la mujer que ha perdido a tres de sus retoños a raíz del brutal crimen que enluta a Yamaranguila.