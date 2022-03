$!Denuncian que dos alumnas fueron violadas en la Universidad Agrícola de El Zamorano

Tras la divulgación del breve audio circularon también videos de las jóvenes realizando protestas dentro del centro de educación superior, sosteniendo carteles y marchando con sus uniformes gritaban al unísono: “Si violan a una, respondemos todas”, “Cuál es la güeva..., violan las mujeres y Cardona no hace nada”, entre otras.

A través de un audio, la mujer, de quien no trascendió su identidad, denunció en un medio de comunicación televisivo que su hija, quien recibe clases en la institución, le contó que dos alumnas habían sufrido un ataque sexual.

Una usuaria de Twitter compartió un comunicado en el que se solidarizaba con las presuntas víctimas y exigió una debida investigación.

“Estoy haciendo esta publicación con el propósito de dar a conocer injusticias. Zamorano es mi Alma Mater, pero eso no me cega para hacerme la vista gorda, ni actuar para beneficio de esta misma cuando han sido parte del problema o no han hecho nada por resolverlo”, argumentó.

“Solicitamos a las autoridades del campus y DDHH, una investigación a profundidad sobre los actos sucedidos y aplicar las medidas necesarias, tanto estudiantiles y judicialmente a los responsables de estos actos”, reza parte del mismo.