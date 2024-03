Tía de Nikendra McCoy tras captura de Gilbert Reyes: “El gozo que sentimos hoy es inexplicable”

“El gozo que estamos sintiendo hoy es inexplicable y no solo nosotros lo sentimos porque el pueblo hondureño entero ha estado con nosotros”, aseguró.

La señora añadió que “hoy lloré, pero no fue por tristeza, sino fueron lágrimas de felicidad porque fue una angustia lo que hemos estado sintiendo sabiendo que Gilbert estaba libre”.

Ella también mencionó que el hecho de “que lo capturen a él no me va a traer a mi sobrina de regreso ni a Dione ni a María, pero él no lo va a lograr hacer con ninguna otra familia, ninguna otra familia va a sufrir lo que nosotros sufrimos por culpa de Gilbert”.

Asimismo, ruega a las autoridades hondureñas “que sea juzgado aquí en Roatán, para que el pueblo vea que se va a hacer justicia y que se puede hacer y para que otro extranjero que tiene planes de venir aquí a Honduras a hacer algo así vea que no se puede”.

“Mi mayor deseo es que él sea juzgado aquí para que el pueblo sienta lo que nosotros estamos sintiendo, porque nos han apoyado desde el principio”, reiteró.

La señora relató que cuando se confirmó la captura de Gilbert, “muchas personas llegaron hasta mi casa, lloramos, gritamos, gozamos de felicidad al saber que lo habían agarrado”.