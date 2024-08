Padre de joven ahogado en río Ulúa: “damos gracias a Dios que encontramos el cuerpo”

“(Estoy) resignado porque tengo el cuerpo y lo puedo enterrar. No ha sido fácil esta situación porque han sido más de 40 horas de angustia desde que sucedió el asunto”, dijo don Beto

“Le damos gracias a Dios que encontramos el cuerpo de nuestro hijo y nos solidarizamos con la otra familia, ellos (Fernando y Maycol) se llevaban como hermanos”, expresó en la vela de su hijo que se realizaba en su casa.

Don Beto López también recordó lo último que le dijo a su hijo, pues ese mismo día de la tragedia estaba de cumpleaños, y planeaba celebrarlo en familia.

“Lo último que le dije a Maycol, hijo, hoy por la tarde vamos a comprar algo para comer en el cumpleaños tuyo. ‘Está bien, papá’, me respondió”.

Agregó: “Yo vine a las 12:30 p.m., me fui a quitar el pelo, cuando vine para darle el dinero que me comprara la carne para hacerle, ya se habían ido. (...) Yo no lo llamo en ese momento, y aunque lo hubiera llamado no hubieran venido”.

Recordó que las horas pasaron y Maycol no llegaba. “Compramos un pastel, eran las 6:30 de la tarde y él no venía, y no lo llamamos porque era normal que siempre anduvieran en el río, ellos si todos los días podían ir al río iban al río, y no pasaba nada. Al tiempo que los niños estaban encendiendo la velita, nos cae la llamada de uno de los sobrevivientes donde me explica la situación que pasó, lamentablemente fuimos, anduvimos gritando y eso”.

El padre de Maycol, afirmó que después de tres horas de buscarlo por la zona y de no saber de su paradero, supo que su hijo no estaba vivo.