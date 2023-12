Olancho despide a sus víctimas de accidente de bus: “Nunca pensé que sería el último abrazo”

OLANCHO, HONDURAS.-“Solo me dijo que me cuidara y me abrazó; yo no sabía que me estaba abrazando para dejarme para siempre”, recordaba Miguel Ángel, mientras observaba con su mirada triste cómo amigos de la aldea cavaban las tumbas para sepultar a su madre y a su sobrino.

Sentado bajo la galera de un sepulcro, uno de los hijos menores de la profesora María Filomena Hernández nos contó la pesadilla que están viviendo y los últimos momentos que recuerda junto a su mamá y a Bruno Damián Sánchez Hernández, su sobrino.

La aldea San Luis de Lajas, en el próspero municipio de San Francisco de Becerra, llora la partida de una de sus más queridas habitantes.