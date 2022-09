Menor encontrada en Roatán tenía intimidad con estadounidense desde hace seis meses, según el MP

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- Celulares, ropa y dinero, eran las cosas materiales que le prometía el estadounidense Gary Johnston, de 63 años, a la menor hondureña de 17 años, encontrada en Turtle Beach, Roatán, Islas de la Bahía, a cambio de tener intimidad con él, según declaraciones del Ministerio Público (MP).

El portavoz del MP, Yuri Mora, dijo a un medio de comunicación local, que de acuerdo a las declaraciones de la menor, el vínculo ilícito se venía sosteniendo hace aproximadamente seis meses.

La causa para que la niña aceptará tener relaciones sexuales con el estadounidense, se debió a “la difícil situación económica que enfrenta su familia”.

Mora detalló que la menor insiste en que sus padres no estaban enterados sobre la relación y que la realizaba a escondidas de ellos, no obstante, no descartan que se “se pueda investigar que conocimiento tenían”.

