Matan a una mujer y le roban su motocicleta en Choluteca

CHOLUTECA, HONDURAS.- Una mujer murió de forma violenta cuando junto a su esposo fueron víctimas de dos asaltantes que los interceptaron en la colonia Cristo de Esquipulas, Choluteca, sur de Honduras.

La fémina, quien era madre de dos niños, fue identificada como Thelma Vásquez (37) quien recibió varios disparos durante el ataque.

LEA: Matan hombre e hieren a su hijo de tres años en La Entrada, Copán

De acuerdo a testigos en el lugar, Vásquez se conducía junto a su esposo a bordo de una motocicleta cuando dos hombres les hicieron señal de parada, por lo que ellos, temiendo lo peor, aceleraron sin embargo los malvivientes sacaron sus armas de fuego y dispararon en contra de la pareja, hiriendo de manera mortal a la mujer.

Al ataque sobrevivió Óscar Álvarez Castillo, esposo de la mujer, quien relató que “yo vi por el espejo que dos ‘fregados’ nos venían siguiendo en una moto. Después escuché los disparos. Ellos me decían que me parara ‘por la moto, por la moto’. Cuando me paré la vi en el suelo a ella y comencé a gritar”.

LEA: “Vuela alto, campeón”: Sentido mensaje de amigos de joven víctima de masacre

De acuerdo a la hipótesis policial, la intención de los criminales era despojar a los esposos de su motocicleta.