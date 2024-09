Familiares denuncian que hay más heridos del intento de fuga en Támara

Tegucigalpa, Honduras.- Los familiares de los privados de libertad que se encuentran recluidos en la Penitenciaría Nacional de Támara denunciaron que no tienen información acerca de sus parientes y que habría al menos 17 heridos durante el intento de fuga.

La desesperación embarga a los familiares de los reos que se encuentran recluidos en Támara debido a que señalaron que no tienen información.

“Quiero saber de él porque no nos han dicho absolutamente nada y nosotros tenemos derechos y ellos también tienen derecho, el hecho que ellos estén privados de su libertad no quiere decir que los van a ver como perros porque no son perros”, dijo una de las familiares que se encuentra afuera del Hospital Escuela en busca de su familiar identificado como Francisco Armando Hernández García.

Del mismo modo, otra fémina señaló que está desde las 3:00 a.m. de la madrugada y hasta pasadas la 8:00 a.m. de la mañana, no tenían información de sus parientes y lo que más los alertó fue el ingreso de más vehículos del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

“No solo son tres, porque nosotros estamos aquí desde anoche y nosotros estamos viendo, son más de 17 heridos que hay”, declaró.

Asimismo, señalaron un presunto tercer fallecido y aseguran que “supuestamente en la morgue de aquí del hospital hay otro también”, pero hasta el momento no ha sido confirmado por el INP.

En ese sentido, los parientes exigen que el INP hable con claridad y señalen si más privados de libertad serán ingresados al Hospital Escuela.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los reos que fueron ingresados al centro asistencial.

De manera preliminar, las autoridades informaron que uno de los reos murió en el interior de Támara, mientras que el segundo falleció mientras era atendido en el Hospital Escuela.