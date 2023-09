“Andaban como agentes de la DPI”: Así fueron raptados y ejecutados cinco hombres en Baracoa, Cortés

CORTÉS, HONDURAS.- Una dantesca escena interrumpió la quietud del mediodía de este miércoles en el barrio Leones del Norte de Baracoa, Cortés, cuando cinco hombres fueron acribillados en un callejón.

Las víctimas acababan de ser raptadas de un sector cercano, ubicado apenas a 15 minutos de donde ocurrió la masacre. Las víctimas fueron identificadas como Junior Alexander Grande Mendoza (34), Yeison Gabriel Grande Mendoza (22), Josein Grande Mendoza (17) Michael Enrique Meza Lara (20) y Adán García (42).

Un hombre que prefirió no ser identificado por temas de seguridad contó que eran como ocho personas vestidas con uniformes de la DPI (Dirección Policial de Investigaciones) que los encañonaron a él y a uno de los jóvenes. “Yo le dije: “no señor yo solo voy a traer mis ovejos (ovejas)” y me dijeron “andate hijuep...” y me dejaron correr, pero a él lo agarraron”, detalló que así fue como raptaron a una de las víctimas identificada como Maicol Meza (20).