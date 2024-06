Estudiante del Milla Selva cantó a sus compañeros antes de su asesinato

El director aclaró que algunos estudiantes corrieron, pero porque estaban jugando, no por miedo, ya que el incidente no ocurrió dentro del centro educativo.

En busca de la versión de doña Margarita Nieto Palma, madre del estudiante asesinado, EL HERALDO se trasladó a la colonia capitalina donde ella reside; sin embargo, pandilleros de la zona, a bordo de una mototaxi, advirtieron al equipo que debía abandonar la zona.

Sin embargo, en varias ocasiones que ha brindado declarariones a medios de comuncación donde ha expresado “él era mi único hijo, me quitaron la única razón de vivir... Ya no tengo miedo, porque en este país no hay ley, no hay justicia”.

Desde la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida del Ministerio Público (MP), aseguraron a este rotativo que han avanzado un 80% en la investigación, pero no revelaron detalles.

En este caso, hubo dos personas detenidas, pero fueron liberadas el mismo día del crimen. Según la Policía Nacional, este caso estaría relacionado con el tráfico de drogas.

La acongojada madre ha cuestionado la hipótesis de la Policía, que el caso está relacionado a drogas y ha exigido pruebas que demuestren este extremo.