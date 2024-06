“Era un niño inocente... Mi único hijo”: Desgarrador relato de madre del alumno del Milla Selva

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Llorando, desconsolada y clamando por justicia, la madre de Richard Ávila Nieto, el menor de 14 años asesinado el jueves en la colonia San Ángel, defendió la memoria de su hijo, asegurando que era un dedicado estudiante.

Ávila Nieto fue hallado muerto en un pasaje de la mencionada colonia. Su cuerpo presentaba una herida de bala en la sien izquierda y vestía aún el uniforme de educación física del Instituto España Jesús Milla Selva.

De manera preliminar se dijo que el autor de su asesinato sería otro estudiante del mismo colegio, quien tras dispararle huyó hacia la institución educativa nuevamente.

Dos jóvenes fueron detenidos para investigación, pero quedaron en libertad horas más tarde, por lo que la angustiada madre pide que se haga una verdadera indagación y que haya justicia para su vástago.

“Era mi único hijo, me quitaron la única razón de vivir... Ya no tengo miedo, porque en este país no hay ley, no hay justicia. Pido que la Fiscalía de la Niñez trabaje y que se dejen de pajas los Derechos Humanos, porque son los que tienen este montón de gente libre y dañando a las personas”, cuestionó indignada Margarita Nieto Palma, madre del adolescente.

Sobre algunos rumores que han circulado, que indican que el menor podría haber estado involucrado en actividades delictivas, Margarita pidió que le muestren las pruebas.



“Dejen de manchar el nombre de mi hijo, mi hijo no era ningún pícaro, el que me diga lo contrario que me lo demuestre, porque yo sí tengo pruebas... Mi hijo tenía 14 años, estaba en primero de Banca y Finanzas, un horario extendido, llevaba 15 clases, ¿qué tiempo iba a tener de hacerle maldad a la gente o pensar picardía?”, dijo la joven mujer.



“Mi niño era inocente, él no se metía con nadie, pido justicia para esos menores infractores criminales que le hicieron eso a mi hijo. Pido justicia para mi hijo, justicia para Richard y para tantos niños que fracasan en este país”, reiteró, mientras veía el ataúd donde estaba el cuerpo de su vástago.

El clamor de la hondureña finalizó con la petición de que las cámaras de las casas y negocios aledaños a donde ocurrió el asesinato sean revisadas, para encontrar pruebas que conduzcan a los responsables.