Decapitado encuentran a un joven en la colonia Nueva Esperanza de Morocelí, El Paraíso

MOROCELÍ, HONDURAS.- Un macabro hallazgo se suscitó la tarde este domingo -10 de septiembre- cuando pobladores de la colonia Nueva Esperanza, en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, descubrieron el cadáver de un joven decapitado.

El cuerpo sin vida de la víctima, cuya identidad aún se desconoce, fue tirado en una calle de tierra del sector y su cabeza fue encontrada semienterrada a varios metros de distancia.

No obstante, pese a que las autoridades no pudieron identificar al fallecido ya que no portaba documentos personales, se trataría de un hombre joven.