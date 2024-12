Desmembrado encuentran a recién nacido en la aldea El Achiote, Siguatepeque

Escondido en una zacatera de la zona antes mencionada fue encontrado desmembrado el cuerpo de este recién nacido, de quien no se logró identificar su sexo.

“Nunca se había dado algo así aquí, pero estamos consternados con este hecho, esto es no tener corazón. La madre que lo hizo no piensa, esto no tiene nombre”, dijo Rafael Canales, habitante de la zona.

Agregó: “es una vida inocente. Pedimos que se investigue. Aquí es raro que pasen esas cosas. Es primera vez”.

Los restos del menor fueron llevados por miembros de Medicina Forense a la morgue capitalina, donde se harán los procedimientos correspondientes.

Autoridades policiales investigan el caso para dar con la identidad y el paradero de la persona que apagó la vida de este pequeño ser humano.