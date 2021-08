Dejan en libertad a cinco acusados de quemar posta policial en Reitoca  

REITOCA, HONDURAS.- El Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán emitió un sobreseimiento provisional a cinco personas que habían sido acusadas de quemar una posta policial en Reitoca, Francisco Morazán.



La portavoz de los Juzgados de lo Penal, Bárbara Castillo, informó que después de una larga jornada el juez de lo penal dictó sobreseimiento provisional en la causa seguida en contra de Renán Zelaya, Jorge Alberto Montes, Andrés Evelio Gutiérrez, Jaime Noé Oliva y José Orlando Rodas.



La causa que se les seguía a los imputados fue por suponerlos responsables de la comisión del delito de incendio agravado en perjuicio de la Secretaría de Seguridad.



De acuerdo con la acusación, los ciudadanos habían participado en la quema de una posta policial ubicada en la comunidad de Reitoca, no obstante, obtuvieron un sobreseimiento provisional al no encontrarse mayores elementos de prueba en su contra.



Los acusados habían sido detenidos en un operativo en Reitoca.