De un disparo en la cabeza muere joven en confuso caso en Olancho

OLANCHO, HONDURAS.- De un impacto de bala murió la mañana de este viernes una joven de 20 años de edad en el barrio San Francisco de Catacamas, Olancho.



Según el relato de sus familiares, la víctima, identificada como Anyel Colindres, salió al portón de su casa cuando desconocidos le dispararon hasta quitarle la vida.



"Estábamos en la cocina y ella salió al portón, cuando escuchamos las detonaciones fuimos corriendo y la encontramos con el rostro lleno de sangre. ¡Fue terrible!", exclamó una de las hermanas de la víctima.

"No entendemos por qué le hicieron esto, estamos destrozados y exigimos justicia en el caso de mi hermana", agregó la pariente de Colindres.



Sin embargo, las autoridades investigan si el hecho se habría tratado de un accidente, aunque no descartan que una tercera persona le haya quitado la vida.



El Subcomisario Ever Leiva, jefe de la Policía de Tránsito en el departamento de Olancho, detalló que la mujer murió de un disparo de arma de fuego en su cabeza.



"La autoridad ya está trabajando para esclarecer este tipo de sucesos, en vista de que se manejan varias hipótesis de que pudo haber sido un accidente, así como que se lo causó ella o una tercer ciudadano", adelantó.



La jovencita sería hija de una reconocida docente de la ciudad de Catacamas, Olancho. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indagan sobre el hecho violento.

