Confirman presencia de metanol en licor Dominó que mató a 24 hondureños

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Medicina Forense confirmó la presencia de metanol en nueve autopsias realizadas a las personas que murieron por intoxicación alcohólica tras consumir el licor Dominó adulterado.



Este lunes las autoridades del Ministerio Público detallaron que ya realizaron autopsias y que el peligroso líquido incoloro y muy tóxico fue detectado en los cadáveres.

El metanol es un alcohol industrial que se utiliza como solvente en diferentes productos y su consumo es mortal.

Además, adelantaron que seguirán realizando autopsias al resto de fallecidos durante la semana. También se analizará el contenido de las botellas que se han decomisado en el país.

24 muertes por alcohol

En una semana se registraron 24 muertes a causa de ingerir alcohol adulterado; la mayoría de estos fallecimientos se registraron en la zona norte del país.

Luego de las muertes, el Ministerio Público inició una investigación y el decomisó de las botellas ilegales de aguardiente.



Estos son los nombres de las víctimas de la intoxicación alcohólica:



1. Jorge Sánchez (68)

2. Wilfredo Cabrera (49)

3. Neptalí Laínez (43)

4. Carlos Martínez (36)

5. Arnold Ventura (35)

6. Nelson Villeda (32)

7. Rigoberto Díaz (34)

8. Óscar Cardona (36)

9. Reina García (45)

10. José Milla (68)

11. Lucas Bustillo (69)

12. Juan Iraheta (41)

13. Pablo Villanueva (34)

14. No identificado (23)

15. No identificado

16. No identificado

17. José Reyes (20)

18. "Tito"

19. Wilson García

20. Elio Bueso (60)

21. No identificado

22. No identificado

23. Francisco Yánez (53)

24. Alias "Bin Laden"