Asesino de bebé: "Así como maté a mi hija, así me pueden matar a mí"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El asesino confeso de su propia hija, una bebé de cuatro meses de edad, asegura temer por su vida.

Luis Alberto Rodríguez Vallejo dijo este miércoles a medios de comunicación que teme que "así como maté a mi hija, así me pueden matar a mí".



En escuetas palabras ante las cámaras el joven de 20 años dice que se arrepiente de lo que hizo. "El diablo se me metió", además -sobre supuestas amenazas de otros reos- agregó que "no me han dicho nada, pero me van a matar".



Rodríguez Vallejo contó que el día que sucedieron los hechos, él había ido a rogar a su pareja para que se viniera de la casa del papá, pero ella no se quiso venir. Su suegro incluso le dijo: "sino te vas te voy a matar y a la niña (bebé) la voy a ir a traer", de acuerdo a su testimonio.

Este miércoles Rodríguez fue trasladado desde la cárcel de máxima seguridad La Tolva, ubicada en El Paraíso, hasta las instalaciones de Medicina Forense para realizarse unas pruebas de ADN.

La madre de la bebé se encuentra bajo la custodia del Dinaf.

Las autoridades buscan corroborar si la bebé asesinada en efecto era su hija, en ese caso sería acusado del delito de parricidio. El detenido ya enfrenta cargos por homicidio.

En este caso, ni la bebé ni su madre, de 15 años de edad, aparecen inscritas legalmente en el Registro Nacional de las Personas (RNP), por lo que ahora la madre adolescente permanece bajo tutela de la Dirección Nacional de Familia (Dinaf).