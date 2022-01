ENEE. Hombre, Hugo Noé y Rebeca le deberían de exigir a Robertico Ordóñez y compañía que por lo menos hagan la patarata de querer dejar medio arreglado ese desmadre de la ENEE. Toda la papa caliente se la están dejando a Xiomara.







VIENE. La bulla es que la nueva caravana viene y nadie la detiene. “I can’t believe it”. Ajá, pero ya solo faltan tres semanas para el nuevo gobierno, así es que, nada les cuesta esperar. ¿Y Bartolo?







SPS. Las malas lenguas juran que la caravana zarpará el 15 de este mes, de la gran terminal, en SPS. En Guatemala ya se empezaron a preparar para darle la “bienvenida”.







QUIQUE. La bulla en círculos cercanos a Libre es que Quique Flores Lanza ya viene de regreso, y lo mismo pasará con otros desterrados, luego del mentado golpe.







BORRÓN. Al pastor Alberto Solórzano por poquito y lo linchan por proponer borrón y cuenta nueva. Hasta Mario Fumero lo agarró a tomatazos.







CHAT. Los colegas no hallan qué inventar en esos chats de periodistas. “Papá Pitufo” le han clavado a Sabillón. ¡Qué lenguas más viperinas!







QUIÉN. Ajá, ¿quién debería renunciar -si el CNE así lo decide-, la esposa de Cárlenton Dávila, que fue electa primera regidora por Libre o el joven Cárlenton, que salió de chemis de vicealcalde en la fórmula de Aldanita?







ELENCO. Hombre, al paso que van esas invitaciones a la toma de posesión, al final no se sabrá si la “people” llegará al estadio por la presidenta electa o por el elenco de convidados.







KAMALA. Una cosa es que venga Kamala, la vicepresidenta del imperio -por aquello de las buenas relaciones- y otra toda esa chorrera de cantantes, grupos musicales, boxeadores, en fin...







TORITO. Ahora es que también viene Teófimo López, el boxeador catracho antiJOH, los tales Guaraguau -acólitos de Chávez y del busero superado- Calle 13, El Torito y sepa Judas quién más.







DANNY. Aunque, si el gobierno sale tan bueno como el evento y se ponen pilas desde el arranque, qué bien. El alcalde de la “jeiba” asumió en el estadio, trajo de invitado al actor de Arma Mortal -Danny Glover- y no hizo nada. En 19 días se despide con mucha pena y sin ninguna gloria.







MACRON. Para que vean que los orates antivacunas están en todos lados -incluido el mundo civilizado- ayer en Francia casi linchan a Macron solo por criticar a los ilustres. Y en Australia no dejaron entrar al tenista Novak Djokovic por no estar vacunado.